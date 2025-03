Brandstiftungen in Bayern

In Bayern wurden zwei Tatverdächtige wegen Brandstiftung festgenommen (Archivbild). (imago / Sven Simon / Frank Hoermann)

Sie sitzen nun in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Gegen die beiden war bereits wegen des Verdachts auf Gründung einer kriminellen Vereinigung ermittelt worden.

Die Serie an Brandstiftungen hält seit einigen Jahren an. Beschädigt wurden unter anderem Funkmasten, Bahnanlagen, Infrastruktur von Windkraft sowie verschiedene Fahrzeuge. Im Januar brannten mehr als 20 Polizeiautos in München. Bayerns Innenminister Herrmann sagte damals, die Tat habe terroristische Grundzüge.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.