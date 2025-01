Einsatzkräfte der Polizei untersuchen den Ort einer Explosion außerhalb eines Zauns an einem Polizeigelände in Berlin-Wittenau. (Michael Ukas / dpa )

Die Detonation habe sich am Abend im Stadtteil Wittenau an der Umzäunung ereignet, teilte die Polizei in der Hauptstadt mit. Die Beamten waren demnach zu dieser Zeit auf einem routinemäßigen Sicherheitsgang unterwegs. Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen. Zunächst blieb unklar, ob es sich um einen gezielten Angriff handelte oder es etwa einen Zusammenhang mit der umstrittenen Silvesterböllerei gegeben haben könnte.

Weiter hieß es, bei den verletzten Beamten handele es sich um eine Polizistin und einen Kollegen. Lebensgefahr könne bei beiden ausgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.