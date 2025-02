Rodel-WM in Kanada

Merle Fräbel und Julia Taubitz jubeln nach ihrem Erfolg. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Darryl Dyck)

Taubitz war nach zwei Läufen 0,041 Sekunden schneller als ihre Teamkollegin Merle Fräbel. Bronze ging an die US-Amerikanerin Emily Sweeney, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte.

Beim Doppelsitzer-Rennen der Männer fuhren Hannes Orlamünder und Paul Gubitz zu Gold - vor dem lettischen Duo Martins Bots und Roberts Plume. Tobias Wendl und Tobias Arlt sicherten sich Bronze.

Auch bei den Doppelsitzer-Frauen standen zwei deutsche Teams auf dem Podest. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal gewannen Silber. Bronze ging an Tatjana Eitberger und Magdalena Matschina. Den WM-Titel holten Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich.

Nach fünf von sieben Entscheidungen bei der Rodel-WM in Whistler hat das deutsche Team neun Medaillen gewonnen. Abgeschlossen werden die Titelkämpfe in der Nacht zum Sonntag mit den Rennen bei den Männern und in der Teamstaffel.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.