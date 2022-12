Straßenblockade im Nord-Kosovo (hier in Mitrovica) (Bojan Slavkovic/AP/dpa)

Nach Angaben der Polizeibehörde des Landes sind die Übergänge in Jarinje und Brnjak nach rund drei Wochen wieder passierbar, nachdem Blockaden auf serbischer Seite weggeräumt wurden. Erst gestern hatte das Kosovo den größten Übergang zum Nachbarland in Merdare wieder geöffnet. Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 50.000 Serben. Sie lehnen es ebenso wie die Regierung in Belgrad ab, die kosovarische Regierung in Pristina oder das Kosovo als Staat anzuerkennen.

Auslöser der jüngsten Spannungen war die Festnahme eines serbischen Polizisten, der bei einer Demonstration Beamte des Kosovo angegriffen haben soll. Er wurde inzwischen aus der Haft entlassen und unter Hausarrest gestellt.

