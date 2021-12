Das Erinnern an die Studentenproteste auf dem "Platz des Himmlischen Friedens" soll offenbar auch in Hongkong unterdrückt werden. (picture-alliance / dpa / Edgar Bauer)

In einer Erklärung der Chinese University of Hong Kong hieß es, die Statue sei entfernt worden, weil sie nicht genehmigt gewesen sei. Die Bronzestatue war eine Nachbildung der damals von den Demonstranten auf dem Tiananmen-Platz errichteten "Göttin der Demokratie". Die Lingnan-Universität in Hongkong entfernte ein Wandrelief des Massakers, das auch eine Darstellung der "Göttin der Demokratie" enthielt. Ein rotes Bild der Statue in der Haupthalle der Studentenvereinigung wurde mit grauer Farbe übermalt. Als Grund wurden Sicherheitsbedenken genannt. In der Nacht zum Donnerstag hatten Behörden bereits eine Statue vom Gelände der Hongkonger Universität entfernt.

Hongkong war bisher der einzige Ort auf chinesischem Boden, an dem öffentliches Gedenken an die Opfer vom 4. Juni 1989 erlaubt war.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.