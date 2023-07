Griechenland

In Volos sind bei Bränden zwei Menschen gestorben. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

In der Nähe der Hafenstadt Volos kamen zwei Menschen in den Flammen ums Leben. Bereits am Dienstag waren bei dem Absturz eines Löschflugzeugs während eines Einsatzes auf der griechischen Insel Euböa zwei Piloten gestorben.

Die Brände in den betroffenen Regionen Griechenlands sind inzwischen größtenteils unter Kontrolle. Auf den Inseln Rhodos, Euböa und Korfu sind keine bewohnten Gebiete mehr bedroht. Regionale Behörden machen Brandstiftung für die meisten Brände verantwortlich, viele Menschen hätten verantwortungslos und fahrlässig gehandelt, hieß es. Die Brandgefahr bleibe weiter hoch.

In den vergangenen Tagen waren nach Regierungsangaben mehr als 150 Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Angefacht wurden sie von starken Winden und Trockenheit.

