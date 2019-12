Zweieinhalb Jahre nach dem Brand des Grenfell-Hochhauses hat die Chefin der Londoner Feuerwehr ihren Rücktritt angekündigt.

Sie werde ihr Amt zum Jahresende niederlegen, hieß es in einer Mitteilung der London Fire Brigade. In einem Ende Oktober veröffentlichten Untersuchungsbericht war der Feuerwehr "systemisches Versagen" vorgeworfen worden. Dies betraf insbesondere die Anweisung an die Bewohner, in den Wohnungen zu bleiben. Bei dem Feuer am 14. Juni 2017 waren 72 Menschen ums Leben gekommen.