Lubmin: Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). (dpa/Stefan Sauer)

Zuvor hatte der Hersteller der betroffenen Turbinen, Siemens Energy, erklärt, der von Gazprom genannte Befund stelle keinen technischen Grund für eine Einstellung des Betriebs dar. Solche Leckagen beeinträchtigten im Normalfall den Betrieb einer Turbine nicht und könnten vor Ort abgedichtet werden. Auch in der Vergangenheit sei es durch das Auftreten dieser Art von Leckagen nicht zu einem Stillstand des Betriebs gekommen.

Am Freitagabend hatte der Staatskonzern Gazprom überraschend mitgeteilt, dass der Gasdurchfluss durch Nord Stream 1 bis auf weiteres gestoppt bleibe. Ursprünglich sollten die Lieferungen nach Abschluss der dreitägigen Wartungsarbeiten wieder aufgenommen werden. Der Grund für den Stopp sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja, teilte Gazprom mit. Bis dieser gestoppt sei, könne kein Gas mehr fließen.

Bundesnetzagentur: Angespannte Lage, Versorgungssicherheit gewährleistet

Insgesamt sei die Lage bei der Gasversorgung stabil, bleibe aber angespannt, heißt es in dem Bericht der Bundesnetzagentur. Die Versorgungssicherheit ist demnach gewährleistet. Eine weitere Verschlechterung der Situation könne nicht ausgeschlossen werden, betonte die Netzagentur. Aufgrund der verstärkten Vorsorgemaßnahmen der vergangenen Monate sei Deutschland aber auf einen Ausfall der russischen Lieferungen mittlerweile besser vorbereitet als noch vor einigen Monaten. Die Gasspeicher sind demnach aktuell zu 84,53 Prozent gefüllt. Das weitaus meiste Erdgas erhält Deutschland inzwischen aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien.

Auch die Gasspeicherbetreiber in Deutschland gehen davon aus, dass bei weiter ausbleibenden Lieferungen aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 mehr Erdgas in Deutschland eingespeichert werden kann. Dies habe bereits der erste Tag der Lieferunterbrechung gezeigt, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes, Bleschke, der Deutschen Presse-Agentur. Das 85-Prozent-Ziel könne so in wenigen Tagen erreicht werden.

Sollte sich der komplette Ausfall russischer Gastransporte allerdings bis in den November fortsetzen, werde ein Erreichen des ausgerufenen 95-Prozent-Ziels große Anstrengungen erfordern. Die Bundesregierung will mit verschiedenen Maßnahmen erreichen, dass die Gasspeicher in Deutschland zu Beginn der Heizperiode fast voll sind. Deutschland soll damit im Winter besser gewappnet sein. Die bei einem Füllstand von 95 Prozent gespeicherte Gasmenge entspricht etwa dem bundesweiten Verbrauch der beiden Monate Januar und Februar 2022.

Wirtschaftskommissar Gentiloni: EU für möglichen Gas-Lieferstopp gut gerüstet

Die EU ist laut Wirtschaftskommissar Gentiloni für einen möglichen vollständigen russischen Gas-Lieferstopp gut gerüstet. Er verwies am Rande eines Wirtschaftsforums in Italien auf die verstärkte Speicherung von Erdgas in der Europäischen Union sowie Maßnahmen zum Einsparen von Energie.

Laut Gentiloni sind die Gasspeicher in der EU "dank einer Diversifizierung" der Lieferungen derzeit zu rund 80 Prozent gefüllt. Die EU-Kommission habe in den vergangenen Monaten bereits viel gegen eine Versorgungskrise unternommen, erklärte Gentiloni. Ziel sei es, "die Strategie eines geeinten Europas zu verfolgen, das zusammenarbeitet gegen die Invasion der Ukraine, indem es die Wirtschaft als Waffe nutzt", sagte der EU-Kommissar.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.