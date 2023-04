Ukrainische Soldaten in der Nähe von Bachmut (Archivbild) (imago / ZUMA Wire / Madeleine Kelly)

Damit könnten nur eingeschränkte territoriale Gewinne erzielt werden, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf geheime US-Dokumente, die seit einigen Tagen im Internet veröffentlicht werden. Demnach gibt es Probleme bei der Ausbildung der ukrainischen Soldaten und bei der Munitionsversorgung. Außerdem wird darauf verwiesen, dass die russischen Truppen schlagkräftig seien. Dies alles zusammen werde ukrainische Fortschritte einschränken und die Verluste verstärken. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte über eine für das Frühjahr geplante ukrainische Gegenoffensive.

Seit einiger Zeit kursieren im Internet Dokumente, die US-Geheimdiensten zugeschrieben werden, unter anderem zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Verteidigungsminister Austin erfuhr nach eigenen Angaben am vergangenen Donnerstag von dem Datenleck. Man habe die Angelegenheit an das Justizministerium weitergeleitet, das eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet habe, sagte Austin in Washington.

