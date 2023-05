Ein Taliban-Kämpfer steht in der afghanischen Hauptstadt Kabul Wache (Ebrahim Noroozi / AP / dpa / Ebrahim Noroozi)

Auf Einladung von UNO-Generalsekretär Guterres beraten die Mitgliedsstaaten unter anderem über die Unterdrückung von Frauen durch die Taliban-Machthaber. Ziel des Treffens in Katar ist der UNO zufolge, einen einheitlichen Umgang der internationalen Staatengemeinschaft mit dem Taliban-Regime zu finden. Die Konferenz ist nicht öffentlich.

Kritik an der Veranstaltung kommt von Seiten der radikalen Islamisten an der Spitze Afghanistans. Ein hochrangiger Vertreter der Taliban beklagte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, es sei "diskriminierend", von der UNO nicht eingeladen worden zu sein. In der Folge könnten die Standpunkte der Taliban nicht vorgetragen werden. Die Machthaber in Afghanistan werden international als Regierung nicht anerkannt.

