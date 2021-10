Spitzenvertreter von FDP und Grünen sind in Berlin zu einer zweiten Gesprächsrunde über eine mögliche Beteiligung an einer neuen Bundesregierung zusammengekommen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, erklärte im ZDF, sie gehe bei den Gesprächen über ein mögliches Bündnis mit SPD und FDP von harten Verhandlungen aus. Niemand solle so tun, als ob man sich schon gegenseitig die Wattebäusche zuwerfe.

Als Beispiel nannte sie die Klimapolitik. Die Aufgaben seien riesig, betonte Göring-Eckardt. Der Co-Fraktions-Vorsitzende der Grünen, Hofreiter, erklärte, man wolle einzelne Maßnahmen - wie etwa ein Tempolimit auf Autobahnen - nicht zur Bedingung für einen Eintritt in eine Koalition machen. Jetzt gehe es nicht um Spiegelstriche, sondern um einen grundsätzlichen Aufbruch, sagte Hofreiter der "Rheinischen Post".



Für die FDP erklärte Fraktionsvize Theurer, vorrangige Aufgabe bei den Gesprächen zur Regierungsbildung sei es, nach Gemeinsamkeiten der Parteien zu suchen.



Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.