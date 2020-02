Bei Krawallen nach dem Zweitliga-Spiel des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden sind nach Angaben der Polizei gestern Abend in Hamburg mehrere Ordner und Polizeibeamte verletzt worden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, gab es insgesamt 22 Festnahmen. Die Polizei habe allerdings betont, dass sich die Zahl nicht allein auf die Vorfälle unmittelbar nach dem Spiel, sondern auf den gesamten Einsatz beziehe. Beide Vereine kündigten an, die Vorgänge aufzuarbeiten.



Wie die dpa weiter berichtet, herrscht zwischen den Fans der beiden Clubs seit Jahren ein angespanntes Verhältnis. Nach dem 0:0 hatten Dresdner Fans versucht, aus ihrem Stehplatz-Block in den Bereich mit St.-Pauli-Fans zu klettern. Die Randalierer griffen Ordner an, die sie daran hindern wollten.