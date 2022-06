Frankreich wählt und Präsident Macron könnte die Mehrheit in der Nationalversammlung verlieren. (www.imago-images.de)

Dabei geht es um die 572 Sitze in der Nationalversammlung, die in der ersten Runde am vergangenen Sonntag noch nicht vergeben wurden. In der ersten Runde hatten sich nur fünf Kandidaten durchgesetzt.

Das Parteienbündnis hinter Präsident Macron könnte jüngsten Umfragen zufolge seine absolute Mehrheit verlieren. Möglicherweise wird das Wählerbündnis Nupes unter der Führung des Linkspopulisten Mélenchon die stärkste Oppositionsfraktion. Die rechtspopulistische Partei RN könnte mit mindestens 15 Abgeordneten erstmals eine eigene Fraktion bilden.

