Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich hatten sich nur wenige Kandidaten durchgesetzt. Die meisten Entscheidungen über die 577 Sitze in der Nationalversammlung fallen daher erst heute (Archivbild). (dpa-news /AP/Jean-Francois Badias)

Dabei geht es um die 572 Sitze in der Nationalversammlung, die in der ersten Runde am vergangenen Sonntag noch nicht vergeben wurden. In der ersten Runde hatten sich lediglich fünf Kandidaten durchgesetzt.

Mit Spannung erwartet wird, ob das Parteienbündnis hinter Präsident Macron seine absolute Mehrheit halten kann. Insbesondere das neue Bündnis aus Linkspartei, Sozialisten, Grünen und Kommunisten um den Politiker Mélenchon kann auf deutlich mehr Sitze im Parlament hoffen. In einigen französischen Überseegebieten hatte die Wahl wegen der Zeitverschiebung bereits gestern begonnen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.