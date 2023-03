Tarifstreit bei der Deutschen Bahn

Die Forderungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stehen vor der ersten Runde der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn auf einer Tafel. Sie gelten gleichermaßen für die Verhandlungen mit weiteren Unternehmen bundesweit. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Vertreter des Unternehmens und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft wollen am späten Nachmittag in Berlin zusammenkommen. Die EVG erwarte von der Bahn weiterhin ein Angebot, hieß es von Gewerkschaftsseite. Der Konzern hatte dies vergangene Woche in Aussicht gestellt.

Neben der Bahn verhandelt die EVG parallel mit rund 50 weiteren Verkehrsunternehmen. Die EVG fordert von allen zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Die Bahn hatte dies in der ersten Verhandlungsrunde als deutlich zu hoch zurückgewiesen.

