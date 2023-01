Großstreik gegen die geplante Rentenreform in Frankreich (Robert Edme/AP/dpa)

Zahlreiche Bahnen, Busse und Flüge fielen aus. In vielen Schulen gab es keinen Unterricht. Die Beschäftigten des Energiekonzerns EDF verringerten aus Protest die Stromproduktion, was jedoch zunächst nicht zu Stromausfällen führte. In den Raffinerien und Treibstoffdepots von TotalEnergies legte ein Großteil der Beschäftigten die Arbeit nieder. An vielen Orten gab es Demonstrationen.

Die Proteste richten sich gegen den Plan von Präsident Macron, das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anzuheben.

