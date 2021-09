Vor dem Wiener Landgericht hat ein zweiter Prozess wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Wintersportort Ischgl im Frühjahr 2020 begonnen.

Ein deutscher Urlauber, der damals für ein paar Tage in Ischgl zum Skifahren war und anschließend lebensbedrohlich an Covid-19 erkrankte, verklagt den Staat Österreich auf insgesamt 90.000 Euro Schadenersatz. Seinem Anwalt zufolge lag der Mann aus Baden-Württemberg wochenlang im künstlichen Koma und leidet noch immer an den Spätfolgen seiner Infektion.



Insgesamt haben rund ein Dutzend Menschen Klagen wegen Ischgl eingebracht. Der Fall eines weiteren Deutschen wird am Freitag verhandelt. Der Skiort wurde im März 2020 wegen steigender Corona-Fallzahlen innerhalb kürzester Zeit geräumt. Die Kläger werfen den Behörden vor, die Evakuierung schlecht organisiert zu haben. Die chaotischen Zustände hätten zahlreiche Infektionen ausgelöst und so zur Weiterverbreitung des Virus in andere Länder beigetragen. Die Regierung weist jede Schuld von sich.

