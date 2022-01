Agenturberichten zufolge wurde der Fotojournalist Martinez beim Verlassen seines Zuhauses in Tijuana erschossen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Martinez war bekannt für seine Berichterstattung über Kriminalität. In Tijuana im Nordwesten Mexikos sind Banden aktiv, die unter anderem Drogen in die USA schmuggeln. Eine Woche zuvor war ein Journalist in Veracruz im Osten des Landes getötet worden. Auch in dem Fall sind die genauen Hintergründe noch unbekannt. Mexiko war im vergangenen Jahr nach einem Bericht der Organisation "Reporter ohne Grenzen" erneut das gefährlichste Land für Journalisten.

