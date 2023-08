Das Bild zeigt eine Stadtansicht von Dschidda in Saudi-Arabien, wo derzeit eine internationale Konferenz zur Lage in der Ukraine stattfindet. (picture-alliance / dpa / Sputnik / Mikhail Voskresenskiy)

Vertreten sind mehr als 40 Staaten. Zu den teilnehmenden Ländern gehören westliche Staaten wie die USA und Deutschland, aber auch Indien, Südafrika und China. Russland wurde nicht eingeladen. Das zweitägige Treffen findet auf Ebene nationaler Sicherheitsberater statt.

Selenskyj und Baerbock begrüßen Gespräche in Saudi-Arabien

Der ukrainische Präsident Selenskyj lobte die Friedenskonferenz, bei der es auch um die von ihm vorgelegte "Friedensformel" für die Ukraine geht. Deren Kern ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine. Bundesaußenministerin Baerbock sagte der "Bild am Sonntag", jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringe ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine. Selenskyj habe mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt, meinte die Grünen-Politikerin. Das Signal von Dschidda sei, dass der russische Angriffskrieg auch die Menschen in Afrika, Asien und Südamerika betreffe.

