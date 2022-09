Bei Messerangriffen in Kanadahat es zahlreiche Tote gegeben. (Heywood Yu / The Canadian Press vi / Heywood Yu / dpa-Bildfunk)

Die Polizei gab bekannt, es bestehe kein Risiko mehr für die öffentliche Sicherheit.

Zuvor hatten die Behörden die Bevölkerung der indigenen Gemeinde James Smith Cree First Nation in der Provinz Saskatchewan aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Ein zweiter Verdächtiger, der ältere Bruder des Flüchtigen, war am Montag tot aufgefunden worden. Die Polizei prüft nun, ob der Festgenommene seinen Bruder womöglich getötet hat.

Bei den Messerangriffen an verschiedenen Stellen der Gemeinde sowie an einem Nachbarort waren zehn Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.