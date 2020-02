In Dresden wird heute an die Zerstörung der Stadt vor 75 Jahren erinnert.

In zahlreichen Gedenkveranstaltungen wird zudem der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht. Am Nachmittag wird Bundespräsident Steinmeier zu einer Rede im Dresdner Kulturpalast erwartet. Gemeinsam mit dem Herzog von Kent, Prinz Edward, und tausenden Dresdnern will der Bundespräsident auch an einer Menschenkette teilnehmen.



Zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 hatten britische und amerikanische Bomber das Zentrum der Stadt fast vollständig zerstört. Dabei kamen bis zu 25.000 Menschen ums Leben. Die Luftangriffe werden regelmäßig von Rechtsextremen instrumentalisiert, um die Kriegsschuld Deutschlands zu relativieren.