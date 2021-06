In Russland, der Ukraine, Belarus und anderen früheren Sowjetstaaten wird heute an den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion vor 80 Jahren erinnert.

Mit dem Angriff durch Hitler-Deutschland begann für die Kommunisten damals der Zweite Weltkrieg. In Berlin will Bundespräsident Steinmeier am Vormittag einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal niederlegen.



Die Sowjetunion hatte mit rund 27 Millionen Toten so viele Opfer wie kein anderes Land im Zweiten Weltkrieg zu beklagen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.