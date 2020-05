Die französische Widerstandsheldin Cécile Rol-Tanguy ist am 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs im Alter von 101 Jahren gestorben.

Das französische Präsidialamt erklärte, Rol-Tanguy sei eines der weiblichen Gesichter der Résistance und der Befreiung von Paris gewesen. Beim Einmarsch der Wehrmacht 1940 schloss sich Rol-Tanguy gemeinsam mit ihrem Mann der Résistance an. Beide waren zentrale Figuren des Widerstands gegen die Nazis und maßgeblich an der Befreiung von Paris im Jahr 1944 beteiligt. Die Französin war bis ins hohe Alter als Zeitzeugin in Schulen unterwegs. Ihr Mann war im Jahr 2002 gestorben.