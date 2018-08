Der japanische Kaiser Akihito hat angesichts der Taten seines Landes im Zweiten Weltkrieg tiefste Reue bekundet.

Anlässlich des 73. Jahrestages der Kapitulation Japans sagte Akihito bei der offiziellen Gedenkzeremonie in Tokio, er hoffe, dass sich die Gräuel des Krieges nie wiederholten. Akihitos Vater und Amtsvorgänger Hirohito hatte am 15. August 1945 in einer Radioansprache die Kapitulation des Landes erklärt.



Kaiser Akihito hatte auch in der Vergangenheit die rechten Kräfte Japans mehrfach verärgert, beispielsweise mit seiner Äußerung, sein Land habe im Weltkrieg China großes Leid zugefügt. Außerdem bedauerte er öffentlich die Besetzung der koreanischen Halbinsel. Im Gegensatz zu ihm vermied es der japanische Ministerpräsident Abe, in seiner Ansprache Japans Aggressionen zu erwähnen oder zu bedauern.