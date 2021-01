Mit stillem Gedenken, Protesten gegen Rechtsextremismus und weiteren Aktionen ist in Magdeburg an die Zerstörung der Stadt vor 76 Jahren erinnert worden.

Unter dem Motto "Eine Stadt für Alle" begann per Livestream eine Aktionswoche für Weltoffenheit und Toleranz. Oberbürgermeister Trümper erinnerte an das Leid der Menschen während der Nazi-Diktatur. Diese Zeit dürfe niemals wiederkommen, sagte der SPD-Politiker. Er rief die Menschen dazu auf, alles dafür zu tun, die Demokratie zu erhalten und zu schützen. Es gelte Weltoffenheit, Freiheit und Frieden zu bewahren. Statt eines sonst üblichen großen Treffens zum Gedenken an die Opfer leuchteten pandemiebedingt symbolisch 1.000 Kerzen auf dem Alten Markt.



Während des Zweiten Weltkrieges am 16. Januar 1945 wurde die Innenstadt Magdeburgs durch Luftangriff der Alliierten weitgehend zerstört. Tausende Menschen kamen ums Leben. Den Jahrestag nehmen Rechtsextreme zum Anlass, um mit Kundgebungen ihre Ideologie zu verbreiten. Dieses Mal kamen mehrere Dutzend zusammen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.