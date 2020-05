Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes nimmt nur noch bis Ende 2021 Anfragen zum Zweiten Weltkrieg entgegen.

Das teilte das Rote Kreuz in Berlin mit. Ende 2023 wird die Suche nach seit damals Vermissten endgültig eingestellt. DRK-Präsidentin Hasselfeldt verwies dabei auf eine entsprechende Einigung mit dem Bundesinnenministerium.



Im vergangenen Jahr stellten demnach mehr als 10.000 Personen Anfragen an den Suchdienst im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg; im Jahr zuvor waren es rund 9.000.



In 23 Prozent aller Fälle könne der DRK-Suchdienst Auskunft über den Verbleib eines vermissten Angehörigen geben; bei deutschen Kriegsgefangenen in der früheren Sowjetunion seien dies oft auch Angaben zu Sterbedatum und letztem Aufenthaltsort.