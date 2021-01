Der Holocaust-Überlebende und Ehrenvorsitzende des Bayerischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma, Siegfried Heilig, ist tot.

Er starb im Alter von 86 Jahren in Nürnberg, wie der Verband mitteilte. Heilig war am 10. September 1934 im brandenburgischen Blönsdorf geboren worden und wuchs in Magdeburg auf. Mit seinen Eltern und seinen beiden Brüdern in einem Packwagen versteckt, entkam er 1943 der Deportation der Magdeburger Sinti und Roma nach Auschwitz-Birkenau. Andere Angehörige seine Familie wurden dort ermordet. Heilig, seine Eltern und Geschwister überlebten die nächsten zwei Jahre bis zur Befreiung Deutschlands von der Nazi-Herrschaft in Verstecken.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.