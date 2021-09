Die slowakische Regierung hat sich offiziell für die Enteignung und Entrechtung von Juden während des Zweiten Weltkriegs entschuldigt.

In einer Erklärung des Kabinetts in Bratislava heißt es, man betrachte es als moralische Pflicht, öffentlich die Verbrechen zu bedauern, derer sich die damalige Staatsmacht schuldig gemacht habe. Dazu zählte die heutige Regierung insbesondere Verordnungen aus dem Jahr 1941. Diese hatten die Bewegungsfreiheit von Juden eingeschränkt und sie zum Tragen eines Sterns verpflichtet. Außerdem wurden sie enteignet. Der sogenannte Judenkodex gilt auch als Grundlage für die Deportation slowakischer Juden in deutsche Konzentrationslager.



In der Slowakei regierte damals ein von Nazi-Deutschland abhängiges Marionetten-Regime. Staatschef war der katholische Priester Jozef Tiso.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.