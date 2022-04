Zehn Vermisste

Die Zofiowka-Mine im Süden Polens (Archivbild) (AFP / Wojtek Radwanski)

Wie die Betreiberfirma der Zofiowka-Mine nahe der tschechischen Grenze mitteilte, trat in Folge von Erschütterungen in der Nacht Methangas aus. Die Rettungskräfte hätten keinen Kontakt zu den Menschen.

Es ist bereits das zweite Unglück in einem polnischen Bergwerk innerhalb weniger Tage. Am Mittwoch waren bei einer Methangasexplosion in einer anderen Grube desselben Betreibers mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach sieben Vermissten wurde inzwischen eingestellt.

