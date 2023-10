Ein meist sonniger Spätsommertag (picture alliance/dpa/Jan Eifert)

Im Norden starke Bewölkung und zeitweise leichter Regen. Über der Mitte wechselnd wolkig und meist trocken, im Süden nach Nebelauflösung länger sonnig. Erwärmung auf 17 bis 22 Grad. Am morgigen Samstag in der Nordosthälfte teils stärker bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südwesthälfte freundlich mit viel Sonnenschein und trocken. Höchsttemperatur bei Wolken 15 bis 20, bei Sonne bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Südwesten weiter sonnig und mit 21 bis 26 Grad warm.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.