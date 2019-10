In Zwickau haben Unbekannte erneut ein Gedenkzeichen für das erste Opfer des NSU zerstört.

Es handelt sich um eine Bank mit einer Inschrift, die in Gedenken an Enver Simsek aufgestellt worden war. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem ein Baum abgesägt wurde, der an Simsek erinnern sollte. Der Blumenhändler war im September 2000 das erste Opfer der rechten Terrorzelle, die zuletzt in Zwickau im Untergrund gelebt hatte. Der Staatsschutz ermittelt.



Bereits die erste Tat hatte Besorgnis ausgelöst. Die Ombudsfrau der Bundesregierung für NSU-Opfer, John, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies sei ein Indiz für die Existenz von Netzwerken, die Mord offensichtlich guthießen. Bundesinnenminister Seehofer bezeichnete den Rechtsextremismus neben dem islamistischen Terrorismus als die größte Bedrohung in Deutschland.