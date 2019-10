Die Stadt Zwickau will den von Unbekannten abgesägten Gedenkbaum für Enver Simsek ersetzen.

Die Eiche für das erste Mordopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds - NSU - war Anfang September gepflanzt worden. Unbekannte hatten die Eiche abgesägt und wenig später auch eine Holzbank zerstört, die an den Blumenhändler erinnern sollte.



Die Oberbürgermeisterin von Zwickau, Findeiß, betonte, die Stadt wolle auch Gedenkbäume für die neun weiteren NSU-Opfer pflanzen. Am Mittag erinnerten rund 120 Bürger mit einer Schweigeminute an der Stelle an Enver Simsek.