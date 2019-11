Bundeskanzlerin Merkel will heute in Zwickau an die zehn Mordopfer der Neonazi-Terroristen des NSU erinnern.

Sie besucht einen Gedenkort, an dem seit gestern zehn Bäume und Gedenktafeln zu Ehren von acht türkischstämmigen und eines griechischstämmigen Menschen sowie einer Polizistin aufgestellt sind. Drei NSU-Angehörige hatten jahrelang in Zwickau gelebt und dort ihre Taten in ganz Deutschland vorbereitet.



Anfang Oktober war in der sächsischen Stadt ein Gedenkbaum abgesägt worden, der für das erste Mordopfer der Neonazis gepflanzt worden war. Die Tat hatte bundesweit Empörung ausgelöst.