In Zwickau ist ein neuer Gedenkort für die Mordopfer des Terrornetzwerks NSU eingeweiht worden. Für alle zehn Toten wurden in der sächsischen Stadt Bäume gepflanzt und Gedenktafeln mit Namen angebracht.

Oberbürgermeisterin Findeiß sagte, Zwickau zeige damit, dass der NSU ein Teil der Geschichte der Stadt sei. Die Bäume seien eine Mahnung, sich für friedliches Zusammenleben, für Demokratie und Toleranz sowie gegen Extremismus und Gewalt zu engagieren.



In Zwickau hatten zuletzt Unbekannte den Baum abgesägt, der zur Erinnerung an Enver Simsek, das erste Mordopfer des NSU, gepflanzt worden war. Das NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe hatte jahrelang in der sächsischen Stadt gelebt. Morgen will Bundeskanzlerin Merkel den Gedenkort besuchen.