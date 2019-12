Mehrere verwaiste Internet-Adressen von Parteien in Deutschland werden für kommerzielle Zwecke missbraucht. So wurden über Adressen von allen großen Parteien Sportschuhe, Baseball-Trikots oder Hundezahnbürsten mit dubioser Herkunft angeboten.

Auf der Seite des FDP-Ortsverbands in Mölln (Schleswig-Holstein) sind es derzeit beispielsweise vermeintliche Markenturnschuhe. Der Grund: Verwaiste Internetadressen werden von den Betreibern der Onlineshops übernommen, um noch mehr Kunden zu erreichen. Betroffen sind in zunehmendem Maße auch deutsche Domains. Nach einer Untersuchung der Digitalberatung WDP, über die der NDR berichtet, werden mehr als 16.000 Internetadressen mit der Endung ".de" für solche sogenannten Fakeshops genutzt. In einer EU-Studie aus dem Jahr 2014 wurde noch die Zahl 5.000 genannt.



Da deutsche Internetadressen in Suchmaschinen etabliert sind, suchen Betreiber von "Fakeshops" gezielt nach solchen ausgelaufenen oder nicht mehr genutzten Seiten wie im Fall der FDP Mölln. Etwas dagegen zu tun, ist schwierig. Auch andere Parteien wie die CDU, die AfD oder die Grünen sind auf verschiedenen Seiten davon betroffen. Der Bundesverband Onlinehandel warnt vor Bestellungen in solchen "Fakeshops", deren Betreiber in China vermutet werden. Im Zweifel erhalte man nach einer Bezahlung nur gefälschte oder sogar gar keine Ware.