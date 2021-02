Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen ruft die Länder der Welt auf, den Klimaschutz deutlich schneller voranzubringen. Die gegenwärtigen nationalen Aktionspläne reichten bei Weitem nicht aus, um den weltweiten Temperaturanstieg wie vereinbart auf deutlich unter zwei oder idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen, erklärte die Leiterin des Klimasekretariats, Espinosa, in Bonn. Die UNO-Einrichtung legt heute eine Zwischenbilanz zu den Klimazielen für das Jahr 2030 vor.

Demnach können die am Pariser Klimaabkommen beteiligten Staaten mit ihren bisherigen Plänen die Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 lediglich um ein Prozent senken. Um die Erwärmung der Erde im angestrebten Rahmen zu halten, müssten die Emissionen in diesem Zeitraum aber um 25 bis 45 Prozent zurückgefahren werden.



Der Zwischenbericht dient der Vorbereitung der nächsten UNO-Klimakonferenz, die im November in Glasgow stattfinden soll.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.