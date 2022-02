Aufräumarbeiten in Rech im Ahrtal nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 (picture alliance/ Zoonar)

Demnach wurden bis Ende des vergangenen Jahres mehr als 167 Millionen Euro an Soforthilfen ausgezahlt - an Privathaushalte, Unternehmen und Kommunen. Zusätzlich seien fast 90 Millionen Euro für Anträge auf den Ersatz von Hausrat bewilligt worden. Das Prüfverfahren für die Wiederaufbauhilfe von Gebäuden sei zeitaufwändiger, da höhere Summen und komplexere Sachverhalte zu Grunde lägen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz sprach von einer "nationalen Gesamtaufgabe", die Jahre in Anspruch nehmen werde.

