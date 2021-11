Zwei Drittel aller Mitglieder in Sportvereinen haben laut einer Studie bereits emotionale oder körperliche Gewalt erlebt.

Je höher das sportliche Leistungsniveau sei, desto größer sei die Gefahr, beschimpft oder auch geschlagen zu werden, teilte das Universitätsklinik Ulm mit. Die Forschenden dort hatten mit der Universität Wuppertal eine Online-Befragung durchgeführt, an der sich rund 4.300 Vereinsmitglieder aus ganz Deutschland beteiligt hatten.



Laut einem Zwischenbericht gab rund ein Viertel der Befragten an, im Umfeld des Freizeitsports mindestens einmal sexualisierte Grenzverletzungen oder Belästigungen ohne Körperkontakt erlebt zu haben, also etwa anzügliche Bemerkungen oder unerwünschte Nachrichten mit sexuellen Inhalten. Beinahe 20 Prozent berichteten von sexuellen Berührungen oder sexuellen Handlungen gegen ihren Willen. Die Mehrheit habe aber angegeben, mit dem Vereinssport "allgemein gute bis sehr gute Erfahrungen" gemacht zu haben.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.