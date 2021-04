In Deutschland gibt es nach wie vor große Unterschiede bei den Lebensverhältnissen in den Regionen.

Dies geht aus der Zwischenbilanz zur Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse hervor, die mehrere Bundesministerien in Berlin vorstellten. Innenminister Seehofer sagte, die Unterschiede zwischen Stadt und Land und zwischen armen und reichen Regionen zeigten sich etwa auf dem Wohnungsmarkt. Es gebe einerseit völlig überhitzte Gegenden mit großen Problemen bei Mietpreisen und Wohnraumangeboten. In anderen Regionen verzeichne man dagegen viele Leerstände. Insgesamt werde die Angleichung der Lebensverhältnisse eine Dekade dauern, fügte der CSU-Politiker hinzu. Nötig seien Verbesserungen etwa bei der Verkehrsinfrastruktur, beim Arbeitsplatzangebot und bei der Digitalisierung. Bundesfamilienministerin Giffey sagte, hier gege es auch darum, den sozialen Frieden in unserem Land zu bewahren.



Vor zwei Jahren hatte die Regierung eine Maßnahmenliste beschlossen, um die Unterschiede zwischen den Regionen deutlich abzumildern.

