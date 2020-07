Vor einem halben Jahr wurde die erste Corona-Infektion in Deutschland bestätigt. Seitdem hat sich sehr viel verändert - manches zum Guten, vieles zum Schlechten und einiges möglicherweise auf Dauer. Ein Überblick.

Am 27. Januar 2020 - also vor genau sechs Monaten - wurde ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Bayern positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Er war der erste bestätigte Covid-19-Patient in Deutschland. Zwei Wochen später wurde der Mann als gesund entlassen. Doch das Ereignis wirkt bis heute nach und die Pandemie hat ein Ausmaß erreicht, das sich viele nicht hätte vorstellen können.

Homeoffice – Fluch oder Segen?

Als Mitte März Schulen und Kindergärten schlossen und die Bundesregierung am 22. März zur Eindämmung des Coronavirus ein bundesweites Kontaktverbot aussprach, wurden viele Beschäftigte ins Home Office geschickt. Ein Teil von ihnen ist bis heute dort geblieben. Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen: Die Beschäftigten sparen die Anfahrt zu ihrem Arbeitsplatz, vor allem in den ersten Wochen gab es weniger Staus auf den Straßen, und die Luftqualität besserte sich.



Doch in Umfragen zeigt sich ein geteiltes Bild. In einer Untersuchung der Krankenkasse DAK heißt es, dass viele Beschäftigte die Arbeit im Home Office als entlastend empfinden und Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können. Die Zahl der Beschäftigten, die sich regelmäßig gestresst fühlen, nahm demnach um sieben Prozent im Vergleich zu Vor-Krisen-Zeiten ab.



Dagegen erklärte etwa die Hälfte der Befragten in einer Studie der Techniker Krankenkasse, sich während der Corona-Krise belasteter zu fühlen als sonst. Als ein Grund wurde die Doppelbelastung von Arbeit und Kinderbetreuung samt Homeschooling zu Hause angeführt.



Dennoch könnte Home Office ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Arbeitswelt bleiben. In den USA haben viele Unternehmen erkannt, dass man auch viel Geld sparen kann, wenn man mehr Beschäftigte als früher von Zuhause aus arbeiten lässt - etwa, weil weniger Bürofläche nötig ist.

Mehr psychische Erkrankungen erwartet

Fachleute befürchten einen Anstieg psychischer Erkrankungen in Folge der Corona-Pandemie. Unter anderem warnt die Weltgesundheitsorganisation, dass Isolation, Angst, Unsicherheit und wirtschaftliche Turbulenzen in der Krise übermäßigen Stress auslösen könnten.



Das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap hat in Deutschland Umfragen durchgeführt. Demnach befürchet etwa die Hälfte der Befragten eine mögliche zweite Ansteckungswelle. Fast drei Viertel treffen nach eigenen Angaben nur noch eingeschränkt Freunde und Verwandte. Es werden keine Hände mehr geschüttelt, Umarmungen werden vermieden und bevor man die Großeltern einlädt, tagt der Familienrat - aus Angst davor, einen geliebten Angehörigen anzustecken. Das stellt das Leben auf den Kopf und dürfte dauerhaft Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.



Aus evolutionsbiologischer Sicht sind vor allem die mangelnden physischen Berührungen problematisch. Der Haptikforscher Martin Grunwald erklärte gegenüber Spiegel Online, der Mensch als Säugetier brauche ein bestimmtes Maß an Berührung, um sich körperlich und seelisch zu entwickeln. Über die Körperkommunikation würden nonverbale Informationen, etwa Sympathie, Vertrautheit bis hin zu Wertschätzung, Mitgefühl oder Trost kommuniziert. So regelten Berührungen Beziehungen.

Jüngere Menschen stärker belastet als ältere

Mehrere Studien haben ergeben, dass jüngere Menschen stärker unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie leiden als ältere. Laut einer Umfrage der Universität Leipzig hat sich die psychische Gesundheit während der Corona-Pandemie wenig verändert. Menschen ab 65 Jahren hätten die Einschränkungen besser überstanden als bislang angenommen. Vor allem ältere Menschen, die zum Beispiel telefonisch oder virtuell in engem Austausch mit anderen Menschen außerhalb des eigenen Haushalts standen, fühlten sich besonders sozial unterstützt.



Kindern geht es durch die Corona-Krise unter anderem laut einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf deutlich schlechter. Die meisten Kinder und Jugendlichen fühlen sich demnach belastet, machen sich vermehrt Sorgen, achten weniger auf ihre Gesundheit und beklagen häufiger Streit in der Familie. Bei jedem zweiten Kind habe außerdem das Verhältnis zu seinen Freunden durch den mangelnden physischen Kontakt gelitten. Die Psychologin Anja Karlmeier erläuterte in der Wochenzeitung "Die Zeit", dass die Isolation in den Familien vor allem Jugendliche in der Pubertät in ihrer Entwicklung behindern könne, da sie sozial den Anschluss verlören und der Abnabelungsprozess von den Eltern gestört werde.

Fernunterricht und Digitalisierung an den Schulen

Befürchtungen gibt es auch hinsichlich der schulischen Bildung. Kinder und Jugendliche, die schon vor der Corona-Krise benachteiligt waren, sind es während der Krise umso mehr. So setzt das Homeschooling für Kinder in den meisten Fällen den Zugang zu einem Computer voraus. Das ist vor allem in bildungsfernen Familien, bei Geringverdienern und in Familien mit Migrationshintergrund laut einer Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft häufiger nicht der Fall. Zudem bekämen Kinder aus diesen Familien im Schnitt weniger Unterstützung beim Lernen.



Die Schulen haben versucht, Leihcomputer zu besorgen und in den Ferien Förderprogramme anzubieten, um Benachteiligungen auszugleichen. Nach den Ferien soll der Präsenzunterricht wieder beginnen, doch Corona-Ausbrüche könnten schnell wieder im Homeschooling münden.



Andererseits hat die Corona-Krise den Schulen einen langersehnten Schub bei der Digitalisierung beschert, dem viele Lehrkräfte Gutes abgewinnen können.

Soziale Spaltung und soziale Probleme

Doch die Pandemie hat soziale Ungleichheit und soziale Probleme nicht nur im Bildungsbereich verdeutlicht oder verschärft. Auch Frauen werden vielfach als Verliererinnen der Krise bezeichnet. Sie sind vielfach diejenigen, die ihre Arbeitszeit reduzieren, um sich neben dem Homeoffice um die Beschulung der Kinder und den Haushalt zu kümmern. So sind nach Ansicht von Fachleuten traditionelle Rollenbilder wieder auf dem Vormarsch.