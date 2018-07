In Deutschland sind in diesem Jahr 279 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen.

Das seien 37 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG mit. Die meisten Menschen seien an ungesicherten Badestellen im Binnenland ertrunken. Die DLRG fordert von Ländern, Kommunen und Badebetreibern verbesserte Sicherheitsmaßnahmen. Nur so könnten tödliche Unfälle an unbewachten Badestellen in Zukunft verhindert werden.

