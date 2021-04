Zwischenfall in Natans

Der Iran macht Israel für den gestrigen Zwischenfall an der Atomanlage Natans verantwortlich.

Außenminister Sarif sprach im Parlament in Teheran von einem Terrorakt. Israel versuche auf diese Weise, die nuklearen Errungenschaften des Iran und die Atomverhandlungen in Wien zu sabotieren. Die Rache bestehe darin, beide Bereiche erfolgreich fortzuführen, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur IRNA den Außenminister weiter. Israel hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.



Die genaue Ursache sowie das Ausmaß der Schäden sind nicht genau bekannt. Nach iranischen Angaben war das Stromverteilernetz der Anlage betroffen; Verletzte gab es demnach nicht. In Natans wird unter anderem eine neue Generation von Zentrifugen hergestellt, mit denen der Iran den Urananreicherungsprozess beschleunigen und erhöhen kann.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.