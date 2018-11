In der Europäischen Union wird wegen der jüngsten Eskalation zwischen der Ukraine und Russland über neue Sanktionen debattiert. Die Bundesregierung appellierte an beide Seiten, zur Beruhigung beizutragen. Moskau wies Forderungen zurück, die ukrainischen Matrosen freizulassen.

Estlands Verteidigungsminister Luik sagte, man müsse Moskau klar signalisieren, wie ernst man den Vorfall nehme. Nur mit kraftvollen Maßnahmen könne man Russland von einer Wiederholung abschrecken. Die österreichische Ratspräsidentschaft erklärte, über das Thema werde womöglich auf anstehenden Sitzungen beraten. Zunächst aber müsse geklärt werden, wie sich der Sachverhalt darstelle, erklärte Außenministerin Kneissl bei einem Treffen mit ihrem deutschen Kollegen Maas in Berlin. Maas forderte beide Seiten auf, ihren Beitrag zur Deeskalation zu leisten. Er bot zugleich an, zusammen mit Frankreich in dem Konflikt zu vermitteln. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, bewertete den Vorfall als "rechtswidrige Machtausdehnung" durch Russland. Ein solches Verhalten dürfe nicht folgenlos bleiben, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Auch schärfere Sanktionen seien denkbar.



Verteidigungsministerin von der Leyen forderte bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Berlin, Russland müsse die festgesetzten Schiffe und Seeleute schnellstmöglich wieder frei geben. Dagegen betonte der Kreml, über das Schicksal der Matrosen hätten allein Gerichte zu entscheiden.



Bundeskanzlerin Merkel hatte heute früh mit Kreml-Chef Putin telefoniert. Regierungssprecher Seibert teilte in Berlin mit, Merkel habe mit Putin die Möglichkeit erörtert, den Vorfall vor der Halbinsel Krim untersuchen zu lassen. Putin warf der Ukraine nach russischen Agenturangaben Provokation vor. Er habe Merkel gebeten, darauf hinzuwirken, dass Kiew "keine weiteren unüberlegten Schritte" ergreife.



Russische Soldaten hatten am Sonntag drei ukrainische Marineschiffe beschossen und 24 Soldaten festgesetzt. Das ukrainische Parlament verhängte wegen des Vorfalls für 30 Tage das Kriegsrecht.