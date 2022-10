Der Maler Paul Schrader

„Das Schwierige ist, Farben so zu komponieren, dass ein Bild fliegt“

Seine Geschichte wird meist in drei Schritten erzählt: Erst Graffiti-Sprüher, dann Anwalt und schließlich Künstler. Seine großformatigen farbenfrohen Bilder malt Paul Schrader in seinem Atelier in Hamburg, vermarktet sie auf Instagram und feiert Ausstellungen am liebsten in Partyform und das mit großem Erfolg.

Julius Stucke | 23. Oktober 2022, 13:30 Uhr