Der Architekt Volker Staab

„Schönheit entsteht, wenn eine innere Ordnung alle Widersprüche zusammenhält“

Kaum ein anderer deutscher Architekt lässt so oft die Konkurrenz hinter sich, gewinnt so viele Wettbewerbe und steht auch in der Kritik so glänzend da wie Volker Staab. Dabei hat er kein Markenzeichen, keine typische Handschrift. Ob Neues Museum in Nürnberg, Geschäftshäuser in Berlin oder die Erweiterung des Bauhaus-Archivs – jeder Entwurf sieht anders aus.

Raoul Mörchen | 16. Oktober 2022, 13:30 Uhr