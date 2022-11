Vor den Wahlen in USA: Präsident Biden beim Wahlkampf in Maryland. (Susan Walsh / AP / dpa )

Hier reicht den Republikanern schon ein weiterer Sitz, um die Mehrheit zu übernehmen. Sollten die Demokraten von Präsident Biden die Kontrolle über eine oder beide Parlamentskammern verlieren, könnten die Republikaner die Arbeit der Regierung erheblich erschweren.

Trump vor erneuter Kandidatur? "Sehr große Ankündigung" am 15. November

Der Wahlausgang dürfte auch mitentscheidend dafür sein, ob Bidens Vorgänger, der Republikaner Trump, beschließt, 2024 erneut für die Präsidentschaft zu kandidieren. In seinem letzten Auftritt vor den Wahlen sagte Trump in Ohio, er werde am 15. November eine große Ankündigung machen. Biden warnte auf seiner letzten Wahlkampfveranstaltung in Maryland vor einer Gefahr für die Demokratie. Dies sei der Moment, sie zu verteidigen, sagte er. Viele republikanische Kandidaten verbreiten die Falschbehauptung, Trump sei bei der Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren durch Manipulationen um eine zweite Amtszeit gebracht worden.

