Das Landgericht Köln hat einen katholischen Priester wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwölf Jahren Haft verurteilt. (dpa)

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der frühere Pfarrer in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich zwischen 1993 und 2018 insgesamt neun minderjährige Mädchen sexuell missbraucht hat - davon in etlichen Fällen schwer. Die Betroffenen sollen bei vielen Taten noch nicht einmal 14 Jahre alt gewesen sein. Die Anklage hatte insgesamt 118 Taten aufgelistet.

Als Zeugen hatten auch der heutige Hamburger Erzbischof und frühere Personalchef des Erzbistums Köln, Heße, ausgesagt, sowie der ehemals oberste Kölner Kirchenrichter, Assenmacher.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.