Aus der "Mietenbremse" soll ein "Stopp" werden: Die SPD-Führung hat Vorschläge für eine Begrenzung von Mieterhöhungen in Ballungszentren vorgelegt. Damit will sie die Lage am Wohnungsmarkt mit gesetzlichen Eingriffen lindern.

Der von Parteichefin Nahles und ihrem Stellvertreter Schäfer-Gümbel öffentlich gemachte Zwölf-Punkte-Plan geht weit über die bisherigen Koalitionsbeschlüsse hinaus. Vorgesehen ist unter anderem, dass überall dort, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, die Mieten in den nächsten fünf Jahren nur noch um die inflationsbedingte Preissteigerung erhöht werden dürfen. Diese liegt derzeit bei knapp zwei Prozent. Aktuell sind über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg Anhebungen um bis zu 15 Prozent möglich. Auch soll die gesetzliche Regelung für die Eigenbedarfskündigung zu Wohnzwecken verschärft und deren Missbrauch stärker geahndet werden.



Die soziale Frage des 21. Jahrhunderts sei bezahlbare Wohnraum, heißt es in dem Papier. Die Antworten, die der Koalitionsvertrag liefert, seien zwar gut, reichten aber nicht aus. Die SPD sei bereit, mutige und kraftvolle Maßnahmen umzusetzen, die der Größe der Herausforderung gerecht würden.



In der SPD-Parteizentrale heißt es, es gehe darum, Zeit zu gewinnen, bis bereits ergriffene Maßnahmen wie die Förderung des sozialen Wohnungsbaus die erhoffte Wirkung entfalteten. Die stark steigenden Mieten seien in Ballungsräumen längst auch für Bezieher mittlerer Einkommen eine existenzielle Herausforderung.



Der Deutsche Mieterbund begrüßte den SPD-Vorstoß. Aus Sicht des Sozialverbandes VdK sind "drastische Eingriffe in der Wohnungsmarkt" dringend geboten. Dagegen warf der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Föst, den Sozialdemokraten "reinen Populismus" vor. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte, die Wohnungsnot könne man nur mit mehr Wohnungen bekämpfen.