Der Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. (picture alliance / dpa / TASS / Valery Sharifulin)

Die Mitarbeiter in der russischen UNO-Vertretung müssten das Land bis zum 7. März verlassen, sagte Botschafter Nebensja in New York. Er kritisierte, die Vereinigten Staaten würden damit ihre Verpflichtungen im Abkommen des Gastlandes grob verletzen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte den Vorgang auf Nachfrage zunächst nicht.

Einige Diplomaten, die bei den Vereinten Nationen arbeiten, besitzen besonderen Schutz, weil die UNO eine internationale Organisation ist, zu der alle Mitgliedsländer Zugang haben müssen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.