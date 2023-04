Frankreich

Zwölfter Protesttag gegen Rentenreform

In Frankreich haben erneut zehntausende Menschen gegen die Rentenreform protestiert. In vielen Städten hatten die Gewerkschaften zu Kundgebungen aufgerufen. Es kam zu Blockaden von Straßen und Bahngleisen. In Paris trat die Müllabfuhr in einen Streik. An der Rheinschleuse in Kembs musste ebenfalls wegen eines Streiks der Betrieb eingestellt werden.

13.04.2023